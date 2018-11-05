Во Владимире на остановке обнаружили труп лисы

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-05T14:15:56+03:00

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5 ноября в группе Вконтакте "Подслушано во Владимире" неизвестный оставил фотографию мертвой лисы, лежащей на картонке, и подписал: «Утро, Б.Нижегородская, остановка у ТЦ Копеечка». В комментариях к посту сразу же активизировались «зоозащитники», обвиняя всех подряд в варварстве, кто же, дескать лису убил.

К сожалению, пока остается лишь угадывать истинную причину смерти животного, но — это далеко не первый раз, когда примерно в том же районе города жители замечали этих пушистых животных.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике заявили, что их действительно стало слишком много в области. На лис прекратилась охота, в силу того, что мех сильно обесценился. Если в городе лисы еще вызывают удивление у людей, то в поселках и деревнях уже устали с ними бороться.

- Скорее-всего молодняк, опыта нет еще. Старого лиса не проведешь, да он и не пойдет в город сам, а эти лезут сами под колеса, - заявил Денис Дуденков.