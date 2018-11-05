2018-11-05T14:14:44+03:00
Звезды

Владимирцы смогут узнать, как выглядел город в середине прошлого столетия

В краеведческом музее Судогды открылась выставка "Когда деревья были большими"
Алексей СУХОВ
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Название выставки отправляет нас к 1961 году, когда был снят одноименный фильм, рассказывающий о жизни в стране после войны.

Во время войны в городском центре были разбиты грядки, на них выращивались овощи. На древнем Козловом валу росли деревья, вокруг стояли частные дома. Мост, связывавший Владимир с заклязьминским районом, был деревянным. Перед ледоходом его разбирали.

14 августа 1944 года Владимир стал областным центром. Владимир послевоенный отличался от других городов наличием большого количества у населения домашнего скота. А после запрета в 1959 году милиция сетями перекрывала улицы, отлавливая кур

С июля 1945 года начались работы по асфальтированию улиц.В 1947 году началась «народная стройка» – создавалась вторая очередь водопровода. Важным событием стало строительство железобетонного моста через Клязьму. А С 1949 года Владимир начали озеленять.

Увидеть становление города можно на фотографиях из коллекции ВСМЗ. Выставка продлится до 2 декабря в Краеведческом музее Судогды.

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