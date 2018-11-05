Владимирские болельщики смогут попасть на домашний матч "Торпедо" бесплатно
10 ноября футболисты примут "Чертаново-2"
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10 ноября на стадионе "Торпедо" пройдет игра с футболистами из московского клуба "Чертаново-2".
После четвертого поражения от клуба "Луки-Энергия" владимирские футболисты находятся на седьмом месте. У соперников ситуация не лучше, они замыкают турнирную таблицу. Так что выиграть одинаково сильно хотят обе команды. А значит матч должен быть интересным.
Решением руководства клуба "Торпедо" вход на поединок будет бесплатным. Игра состоится на малой арене в 14 часов. Приходите и поддержите владимирских футболистов!