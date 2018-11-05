2018-11-05T13:58:39+03:00
Общество

Во Владимирскую область поступила вакцина против гриппа

В регионе уже привились 250 тысяч человек
Валерия Рудометова
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Поступившая вакцина «Совигрипп» в объеме 247 тысяч доз обеспечит потребность области для иммунизации взрослого населения, сообшает Роспотребнадзор. Кроме того, в ближайшее время в регион поступит вакцина для детей.

Все противогриппозные вакцины готовятся из актуальных штаммов вирусов, рекомендуемых ежегодно Всемирной организацией здравоохранения, в связи с этим состав штаммов вирусов противогриппозных вакцин меняется ежегодно.

По состоянию на 1 ноября в области от гриппа привилось более 250 тысяч человек, в том числе 50 тысяч детей. В этом году вакцинация должна охватить более 600 тысяч жителей региона – это 45% населения области. Прививочная кампания продлится до конца ноября.

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