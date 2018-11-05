В сквере на улице Чайковского появятся беседки и сцена

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-05T13:47:33+03:00

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В сквер на улице Чайковского хотят вдохнуть вторую жизнь. На торги выставили контракт на проектирования благоустройства сквера. Архитекторы должны будут создать проекты. Из бюджета города готовы выделить 300 тысяч рублей.

Что же хотят сделать в сквере? Прежде всего там должна появиться развитая инфраструктура для отдыха. Вдоль дорог хотят установить скамейки, в центре поставить беседки, детские и спортивные площадки. Вокруг памятника Чайковскому появятся аллеи с мощеными дорожками. Кроме того, есть мысль поставить беседки, навесы и даже сцену для выступления коллективов.

Благоустраивать сквер начнут летом.