2018-11-05T11:40:30+03:00
Звезды

Во Владимире выступит Дидюля

Он даст концерт 7 ноября
Алексей СУХОВ
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В новом концертном туре музыкант со своей группой представляет красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании.

Во Владимире ДиДюЛя – частый и очень желанный гость. Гитарист принципиально не разговаривает со слушателями. В течение двух часов он вместе с музыкантами играет, отплясывает непонятные шаманские танцы, не проронив ни слова, и уходит за кулисы. Музыкант увеличил музыкальный состав. В группе появились скрипки, альты, виолончель, контрабас. Это позволило концерту зазвучать по-новому, по-особенному и с наибольшей полнотой раскрыть красивый мелодизм гитарных тем.

Концерт пройдет во Владимирской областной филармонии (проспект Ленина, 1) 7 ноября. Начало – в 18.30. Цена билета – 1300-2300 рублей.

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