2018-11-05T09:50:10+03:00
Происшествия

В Вязниковском районе пожарные почти три часа боролись с огнем в доме

Площадь пожара составила 90 квадратных метров
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 19.55 4 ноября пожарным поступило сообщение о загорании частного жилого дома в Вязниковском районе, в д.Брагино. В 20.09 пожарные уже были на месте. Открытое горение они ликвидировали в 20.25. Полностью пожар был потушен только в 22.40. К счастью, пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекались: 4 единицы техники, 8 человек.

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