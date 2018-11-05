В Вязниковском районе пожарные почти три часа боролись с огнем в доме

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-05T09:50:10+03:00

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В 19.55 4 ноября пожарным поступило сообщение о загорании частного жилого дома в Вязниковском районе, в д.Брагино. В 20.09 пожарные уже были на месте. Открытое горение они ликвидировали в 20.25. Полностью пожар был потушен только в 22.40. К счастью, пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекались: 4 единицы техники, 8 человек.