2018-11-04T18:21:19+03:00
Общество

Владимирскому отделению "Юнармии" присвоили имя Дмитрия Пожарского

Соответствующий указ подписал губернатор
Валерия Рудометова
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..Фото: Администрация Владимирской области
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4 ноября во всех городах Владимирской области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Одним из главных из них стал митинг у восстановленной усыпальницы князей Пожарских в Спасо-Евфимиевом монастыре города Суздаля.

Губернатор в этот день подписал указ о присвоении Владимирскому отделению Всероссийского патриотического движения «Юнармия», в котором на сегодняшний день состоит более 2,5 тысяч владимирских ребят, имени Дмитрия Пожарского.

В завершение митинга состоялось возложение венков и цветов к кресту на месте захоронения князя.

Во Владимире же митинг-концерт прошел на площади Победы, его организовывало Владимирское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

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