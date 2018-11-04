Во Владимире выбрали лучшего педагога

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-04T15:52:01+03:00

Им стала музыкальный руководитель из Мурома

Изменить размер текста: A A

В детском саду №12 города Владимира состоялось подведение итогов регионального этапа IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России». В этом году за звание лучшего педагога дошкольного образования боролись 22 человека со всей области.

Но Гран-при досталось только одному - победительницей конкурса стала музыкальный руководитель детского сада №1 города Мурома Ольга Зайнулина. До конца года будут подведены итоги федерального этапа конкурса «Воспитатели России», в котором также принимают участие воспитатели дошкольных учреждений Владимирской области.