Во Владимире выбрали лучшего педагога
Им стала музыкальный руководитель из Мурома
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В детском саду №12 города Владимира состоялось подведение итогов регионального этапа IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России». В этом году за звание лучшего педагога дошкольного образования боролись 22 человека со всей области.
Но Гран-при досталось только одному - победительницей конкурса стала музыкальный руководитель детского сада №1 города Мурома Ольга Зайнулина. До конца года будут подведены итоги федерального этапа конкурса «Воспитатели России», в котором также принимают участие воспитатели дошкольных учреждений Владимирской области.