Муромские футболисты разгромили ивановских

СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-04T14:45:03+03:00

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На своем поле футболисты "Мурома" принимали команду "Текстильщик" из Иванова - лидеров чемпионата. В начале матча муромские футболисты пропустили два мяча, но собрались, и вскоре мяч в ворота соперника летел один за одним. В итоге муромляне забили "Текстильщику" шесть мячей - последний прилетел в ворота в добавленное время.

Теперь футболисты из команды "Муром" опередили владимирское "Торпедо" на одно очко в турнирной таблице чемпионата.