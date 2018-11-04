2018-11-04T14:45:03+03:00
Спорт

Муромские футболисты разгромили ивановских

Счет 6:2 в пользу "Мурома"
Валерия Рудометова
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На своем поле футболисты "Мурома" принимали команду "Текстильщик" из Иванова - лидеров чемпионата. В начале матча муромские футболисты пропустили два мяча, но собрались, и вскоре мяч в ворота соперника летел один за одним. В итоге муромляне забили "Текстильщику" шесть мячей - последний прилетел в ворота в добавленное время.

Теперь футболисты из команды "Муром" опередили владимирское "Торпедо" на одно очко в турнирной таблице чемпионата.

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