В Карабанове пропал мужчина, нуждающийся в помощи медиков
Он вышел из дома 15 октября
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит оказать содействие в поисках Валерия Гусева1969 года рождения. Мужчина вышел из дома 15 октября 2018 года и не вернулся. Все это время жил в г. Карабанове, Александровского района.
Добровольцы отмечают, что пропавшему необходима медицинская помощь.
Приметы: рост 175-180 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.
Был одет: темная куртка, брюки, резиновые сапоги или ботинки.
Особые приметы: носит усы.