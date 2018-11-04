В Карабанове пропал мужчина, нуждающийся в помощи медиков

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-04T13:39:19+03:00

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит оказать содействие в поисках Валерия Гусева1969 года рождения. Мужчина вышел из дома 15 октября 2018 года и не вернулся. Все это время жил в г. Карабанове, Александровского района.

Добровольцы отмечают, что пропавшему необходима медицинская помощь.

Приметы: рост 175-180 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: темная куртка, брюки, резиновые сапоги или ботинки.

Особые приметы: носит усы.