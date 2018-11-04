Пассажирский автобус загорелся у здания администрации Владимирской области

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-04T13:30:06+03:00

На момент возгорания в салоне пассажиров не было

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Сегодня около 10.30 на Октябрьском проспекте между зданиями ФСБ и администрации Владимирской области загорелся автобус "Сетра". Как сообщила пресс-служба регионального УМЧС, открытое горение ликвидировали в 10.52. Полностью пожар был потушен в 11.13. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К счастью, в салоне автобуса пассажиров не было.

К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек.