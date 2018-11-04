В Гусь-Хрустальном составили протоколы на шестерых неблагополучных родителей

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-04T10:41:09+03:00

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Полицейские провели «Единый день профилактики» на территории поселка Уршельский Гусь-Хрустального района. Помимо них, в "гости" к неблагополучных семьям заходили представители комиссии по делам несовершеннолетних и учреждений здравоохранения, сообщает региональное УМВД.

За время проведения рейдов было проверено по месту жительства более двадцати неблагополучных семей. Комиссия проверяла социальные и бытовые условия проживания детей. В ходе рейда правоохранители напомнили родителям об обязанностях по воспитанию и созданию нормальных условий для детей.

В отношении шестерых родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию.

Также полицейские "застали" одного подростка в местном магазине, которому продали алгоколь. Продавец даже не попросила паспорт. Теперь продавец выплатит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.