Во Владимире продолжают поиски пропавшего подростка

3 Нояб. 19:35 2018-11-03T19:35:45+03:00

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Владимирец Сергей Жилинский, родившийся в 2001 году, пропал еще в середине лета. О подростке ничего неизвестно с 3 июля. Сейчас к его поискам подключились и волонтеры, которые подчеркивают: любая информация очень важна. Юноша ростом 174 сантиметра, у него нормальное телосложение, светлые волосы и голубые глаза. Уходя из дома, он был одет в желтую футболку и широкие бриджи. Если вы что-то знаете о пропавшем подростке, сообщите инфоргу Валентине Савиновой 8(919)0024837 или же по телефонам горячей линии - 8 (800) 700-54-52 или 112.