Житель Селивановского района подозревается в незаконном хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 17:21 2018-11-03T17:21:36+03:00

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Селивановца полицейские задержали ночью в поселке Красная Горбатка, заподозрив, что мужчина связан с незаконным оборотом наркотиков. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в кармане куртки у парня нашли пакетик с 27 граммами синтетического наркотика. По подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ задержали и тридцатишестилетнего жителя Юрьев-Польского района. У него в сарае обнаружили 25 грамм растительного наркотика. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, полиция выясняет, где и как они приобретали запрещенные вещества.