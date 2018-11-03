2018-11-03T17:21:36+03:00
Происшествия

Житель Селивановского района подозревается в незаконном хранении наркотиков

Двадцатидевятилетнего мужчину задержали с запрещенным веществом
Ирина Мальцева
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Селивановца полицейские задержали ночью в поселке Красная Горбатка, заподозрив, что мужчина связан с незаконным оборотом наркотиков. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в кармане куртки у парня нашли пакетик с 27 граммами синтетического наркотика. По подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ задержали и тридцатишестилетнего жителя Юрьев-Польского района. У него в сарае обнаружили 25 грамм растительного наркотика. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, полиция выясняет, где и как они приобретали запрещенные вещества.

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