Администрация Юрьев-Польского заплатит автомобилисту

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-03T16:07:40+03:00

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В конце июля житель Юрьев-Польского ехал по дороге на улице 1 Мая, где на его автомобиль свалилось дерево. В результате Hyundai Solaris получил механические повреждения и потребовал ремонта. Добровольно возмещать ущерб чиновники не собирались и владелец иномарки, получив заключение экспертов, обратился в Юрьев-Польский районный суд. Суд посчитал, что вины водителя в аварии нет, а администрация не выполнила своих обязанностей по выявлению аварийных и подлежащих спиливанию деревьев, не обеспечила квалифицированного ухода за насаждениями и не приняла необходимых и достаточных мер к выявлению деревьев, создающих угрозу и готовых упасть. Требования владельца пострадавшей иномарки удовлетворили в полном объеме – необходимый ремонт авто ему оплатят чиновники.