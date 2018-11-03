Судогодскую компанию обязали отремонтировать плотину

СЕГОДНЯ 15:28 2018-11-03T15:28:10+03:00

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В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в районе деревень в Судогодском районе около деревень Ильино и Коняево на реке Высокуша установлено гидротехническое сооружение – сельскохозяйственная плотина, принадлежащая одной из местных фирм. По гребню плотины проходит участок автодороги общего пользования регионального значения Ильино-Коняево, но пользоваться им сейчас небезопасно из-за множества нарушений: приемный колодец сброса воды находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения ремонта, металлическая труба придонного выпуска воды, расположенная в приемном колодце, не герметична и протекает. Кроме того, сама плотина заросла кустарниками и деревьями, а железобетонные конструкции водоотводного канала тоже требуют восстановления. Судогодский районный суд согласился с требованиями прокурора и обязал фирму в течение полугода привести плотину в порядок.