2018-11-03T14:25:02+03:00
Происшествия

В Гороховце дальнобойщик-белорус осужден за ложный донос

Из-за недоверия к брату водитель грузовика получил реальный срок
Ирина Мальцева
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Сорокаоднолетний мужчина, получив в конце июля прошлого года около девятисот тысяч за поставленный товар, побоялся сам вести деньги и передал их брату, ехавшему на своем автомобиле. Но потом, не сумев связаться с родственником, другим маршрутом, он испугался, что тот присвоил деньги. Чтобы оправдаться перед хозяином товара, которому нужно было их вернуть, дальнобойщик решил инициировать нападение. Он продырявил колесо автомобиля, выбросил телефон и сообщил в полицию о разбойном нападении, похищении денег и телефона. Однако позднее родственник вышел на связь и передал всю сумму по назначению, а сам водитель запутался в показаниях, а потом признал вину. Приговором Гороховецкого районного он признан виновным заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения. Максимальное наказание по этой статье – до шести лет лишения свободы, но с учетом всех обстоятельств, в том числе наличии маленького ребенка, ему дали пять месяцев в колонии общего режима.

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