2018-11-03T13:30:40+03:00
Спорт

Владимирское «Торпедо» проиграло команде из Великих Лук

Футболисты получили четвертое поражение подряд
Ирина Мальцева
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Матч, проходивший 2 ноября в Ведиких Луках, не принес черно-белым удачу. Игра закончилась со счетом 0:1 в пользу «Луки-Энерггия», которая и до этого неоднократно выигрывали у владимирской команды. Единственный мяч в этом поединке был забит во втором тайме. За игру рукой защитника «Торпедо» судья назначил пенальти, которое успешно реализовал Леонид Решетников. Отыграться владимирцы не сумели и получили четвертое поражение подряд в этом сезоне.

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