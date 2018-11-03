В Александровском районе рыбой и медом торговали с нарушениями

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-03T13:20:17+03:00

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Нарушения в местах несанкционированной торговли обнаружили сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области в ходе совместной с полицией проверки. Как выяснилось, на улицах торговали речной рыбой и медом торговали без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, продавцами не соблюдались ветеринарно-санитарные требования при хранении продукции. У торговцев не было заключения ветеринарно-санитарной экспертизы, а значит, не исключено, что рыба была заражена опасными для человека паразитами. В отношении нарушителей возбуждено два дела об административном правонарушении, а незаконная торговля приостановлена.