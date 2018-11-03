Центр Владимира собираются расчистить от гаражей

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-03T11:09:02+03:00

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Владельцев гаражей, установленных в районе дома 28 по улице Ильича и домов 9-11 по улице Вокзальной, просят самостоятельно убрать их и освободить участок в течение месяца. С таким обращением выступила администрация Октябрьского района. Также владельцы гаражей могут прийти в районную администрацию, расположенную на улице Большая Московская, дом 44, кабинет 23, чтобы доказать законность своих построек. До этого демонтажем незаконно поставленных гаражей занимались в июле в Добром, а потом в августе на улице Василисина и проспекте Ленина в Ленинском районе.