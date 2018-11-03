В Вязниках двое малышей пострадали в аварии

СЕГОДНЯ 10:16 2018-11-03T10:16:40+03:00

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Столкновение произошло вечером 2 ноября в 17:45 в центре города на улице Большая Московская. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, по предварительным данным, пятидесятилетний водитель, ехавший на автомобиле «Опель Вектра» не выбрал безопасный режим скорости и врезался в остановившийся впереди «ВАЗ-2110», готовившийся к повороту налево. В результате пострадал двадцатидевятилетний водитель «десятки» и двое детей трех и пяти лет, находившихся с ним в машине. С повреждениями различной степени тяжести их доставили в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение проверки. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.