2018-11-03T10:16:40+03:00
Происшествия

В Вязниках двое малышей пострадали в аварии

Водитель на иномарке врезался в машину, где сидели дети
Ирина Мальцева
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Столкновение произошло вечером 2 ноября в 17:45 в центре города на улице Большая Московская. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, по предварительным данным, пятидесятилетний водитель, ехавший на автомобиле «Опель Вектра» не выбрал безопасный режим скорости и врезался в остановившийся впереди «ВАЗ-2110», готовившийся к повороту налево. В результате пострадал двадцатидевятилетний водитель «десятки» и двое детей трех и пяти лет, находившихся с ним в машине. С повреждениями различной степени тяжести их доставили в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение проверки. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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