2018-11-02T19:36:23+03:00
Политика

Губернатор Владимирской области выехал в Турцию для встречи с местными бизнесменами

Он уже пообщался с председателем правления компании Y ld zlar Holding
Алексей СУХОВ
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предоставлено пресс-службой АВО.предоставлено пресс-службой АВО.
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2 ноября Губернатор Владимир Сипягин, находясь с рабочим визитом в Турции, провел ряд деловых встреч с представителями турецкого бизнес-сообщества, которых может заинтересовать сотрудничество с Владимирской областью.

В первой половине дня глава 33 региона принял участие в бизнес-встрече с руководителями более 30 турецких компаний, а также с председателем правления Y ld zlar Holding Хаккы Йылдызом. Этот холдинг входит в число крупнейших мировых производителей продукции из древесноволокнистых плит. Также Владимир Сипягин встретился с руководством компании "Русджам" - одного из ведущих мировых производителей стекла.

На 3 ноября у него намечены встречи с представителями группы компаний "Коч Холдинг" - крупнейшего финансово-промышленного конгломерата в Турции - и "Бойдак Холдинг", работающего в восьми различных отраслях, в том числе в мебельной, текстильной, химической, металлургической, транспортной и энергетической промышленности, а также в сфере информационных технологий.

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