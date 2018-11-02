Губернатор Владимирской области выехал в Турцию для встречи с местными бизнесменами

СЕГОДНЯ 19:36 2018-11-02T19:36:23+03:00

Изменить размер текста: A A

2 ноября Губернатор Владимир Сипягин, находясь с рабочим визитом в Турции, провел ряд деловых встреч с представителями турецкого бизнес-сообщества, которых может заинтересовать сотрудничество с Владимирской областью.

В первой половине дня глава 33 региона принял участие в бизнес-встрече с руководителями более 30 турецких компаний, а также с председателем правления Y ld zlar Holding Хаккы Йылдызом. Этот холдинг входит в число крупнейших мировых производителей продукции из древесноволокнистых плит. Также Владимир Сипягин встретился с руководством компании "Русджам" - одного из ведущих мировых производителей стекла.

На 3 ноября у него намечены встречи с представителями группы компаний "Коч Холдинг" - крупнейшего финансово-промышленного конгломерата в Турции - и "Бойдак Холдинг", работающего в восьми различных отраслях, в том числе в мебельной, текстильной, химической, металлургической, транспортной и энергетической промышленности, а также в сфере информационных технологий.