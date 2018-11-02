Молодой житель Кольчугино угнал со стоянки автомобиль

СЕГОДНЯ 18:19 2018-11-02T18:19:41+03:00

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Двадцатишестилетний кольчугинец, зайдя в одну из городских организаций, заметил на подоконнике ключи от автомобиля, стоявшего на стоянке рядом. Прихватив их, он решил покататься на автомобиле по городу, но не смог выехать с парковки и бросил машину через несколько метров. Уходя, он прихватил с собой найденные в салоне три тысячи рублей. Владелец автомобиля, тоже двадцатишестилетний местный житель, работавший в этой организации, обратился в полицию. Неудачливого угонщика задержали в Кольчугино, он признался. Сейчас в отношении него возбуждены два уголовных дела – за неправомерное завладение автомобилем и кражу.