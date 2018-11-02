7 ноября на Пекинке во Владимирской области вновь перекроют движение

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-02T17:00:20+03:00

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ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород", отвечающую за организацию движения на федеральной трассе М-7, сообщает, что 7 ноября на Пекинке вновь ограничат движение.

В связи с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода на 154 километре трассы в городе Лакинске проезжая часть будет сужена до двух полос (по одной - в каждом направлении). Проиойдет это в период с 1.00 до 4.00. Скорость будет ограничена до 40 км/ч. Более того, в период с 2.30 до 3.00 движение на участке будет полностью перекрыто.

Напомним, что в этом году к ремонтам на Пекинке относятся особо болезненно. Особенно в областном центре, где из-за ремонтов на трассе возникли проблемы с пробками по всему городу. Ремонты также винят в плохом движении автобусов и троллейбусов. Так, во всяком случае, считают в мэрии.