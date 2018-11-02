В Радужном кадеты приняли присягу

СЕГОДНЯ 16:38 2018-11-02T16:39:01+03:00

Изменить размер текста: A A

2 ноября 2018 года в Радужном в кадетской школе-интернате "Кадетский корпус им. Д.М. Пожарского" принимали присягу у воспитанников. В мероприятии принял участие исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России, полковник юстиции Андрей Ялин.

Дело в том, что с 2017 года следственное управление и Кадетский корпус сотрудничают в рамках Соглашения, основой которого является патриотическое воспитание подростков, ориентирование молодежи на выбор профессии, предоставление воспитанникам школы-интерната возможности поступления и обучения в вузах Следственного комитета Российской Федерации.

Вручая удостоверения, Андрей Ялин пожелал воспитанникам школы дорожить честью кадета, овладевать знаниями и готовить себя к службе Отечеству во благо государства и народа.