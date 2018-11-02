Во владимирской школе №36 продлили карантин

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-02T15:23:25+03:00

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Ученики владимирской школы не вернутся за парты после осенних каникул. Поскольку 30 октября заболели еще два ученика и по официальным данным число заболевших достигло семнадцати, руководство школы решило продлить карантин второй раз, теперь до 9 ноября. Пока школьники учатся дистанционно. Напомним, карантин ввели 17 октября из-за вспышки внебольничной пневмонии. Все заболевшие дети – из разных параллелей и классов, сейчас они чувствуют себя удовлетворительно. Микоплазма была обнаружена в роки учеников, а значит, как говорят специалисты, причиной заражения стали контакты ребят друг с другом. Зато результаты смывов, взятые во всех помещениях школы, в том числе в пищеблоке, туалете, хорошие. Тем не менее, в школе провели тотальную дезинфекцию, а перед открытием анализы возьмут еще раз.