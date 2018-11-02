Почти 1800 семей во Владимирской области получают пособие за первенца

СЕГОДНЯ 14:57 2018-11-02T14:57:32+03:00

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С 1 января 2018 года государство платит за первого ребенка ежемесячное пособие в размере 9752 рубля. Пособие устанавливается семьям, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (15924 рубля). Например, семья из трех человек имеет право на пособие, если общий доход в месяц не превышает 47772 рубля.

С начала года во Владимирской области 1758 матерей, родивших первенцев, подали документы на получение пособия. На выплаты уже направлен 101 миллион рублей.

Заявление о назначении пособия подается в учреждение соцзащиты по месту прописки. Вместе с заявлением нужно иметь следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справки о доходах членов семьи за последние 12 месяцев, реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя, СНИЛС членов семьи (родители и ребенок). При обращении за выплатой в первые шесть месяцев со дня рождения ребенка она назначается с указанной даты. В остальных случаях - с даты обращения. Пособие платят до полутора лет.