В национальном парке "Мещера" двое пьяных мужчин напали на инспектора

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-02T14:19:28+03:00

Они устроили попойку прямо в лесу и уходить не хотели

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Следственный комитет РФ по Владимирской области завел дело на 59-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Его обвиняют в "применении насилия к представителю власти".

По данным следствия, 13 октября инспектор национального парка Мещера обследовал квартал Уршельский, где обнаружил двух мужчин. Местные жители устроились в парке на отдых, распивали алкоголь, разожгли костер. Их попросили потушить огонь и покинуть заповедную территорию. Вот только подвыпившие мужчины уходить отказывались, грубили инспектору. А когда тот вызвал по рации подмогу - полицейского и еще одного инспектора нацпарка - один из мужчин ударил инспектора ногой в спину.

Расследование дела продолжается. Мужчине может грозить штраф до двухсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.