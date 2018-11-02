2018-11-02T13:40:42+03:00
Происшествия

В Коврове мошенник продавал втридорога лампочки пенсионерам

Его жертвами стали пятеро ковровчан
Ирина Мальцева
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Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, молодой человек в августе звонил в квартиры к пожилым людям и рассказывая о проводимой среди пенсионеров акции, предлагал купить энергосберегающие лампочки. Удивлявшимся их дороговизне незнакомец объяснял, что прослужат они очень долго и помогут сэкономить на оплате электроэнергии. Доверившись, люди покупали товар, один из ковровчан приобрел сразу девять лампочек за сорок тысяч рублей, а всего товара купили на семьдесят тысяч. Позднее, обнаружив, что в обычных магазинах лампочки стоят в несколько раз дешевле, а срок службы, указанной на упаковке отличается от обещанного молодым человеком, пенсионеры обратились в полицию. Злоумышленника удалось задержать во Владимире в конце октября – им оказался двадцатишестилетний житель Костромской области. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество», проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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