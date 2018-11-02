Благодаря программе "Земский доктор" во Владимирской области стало на 13 врачей больше

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-02T12:47:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Программа «Земский доктор» рассчитана на врачей в возрасте до 50 лет, изъявивших желание не менее 5 лет отработать на селе. В этом году действие программы распространилось и на города с населением до 50 тысяч человек. В рамках программы специалисты получают миллион рублей.

В этом году по программе больше всего врачей пришло в Судогодскую ЦРБ. Теперь там работают акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, врач скорой помощи и терапевт.

Врачебный состав пополнился и в Вязниковской районной больнице. В учреждение трудоустроились терапевт и педиатр. По одному терапевту – в Камешковской и Петушинской районных больницах, а также в Городской больнице Радужного. В Меленковскую и Юрьев-Польскую районные больницы пришли хирурги, в Киржачскую районную больницу – анестезиолог-реаниматолог, в Кольчугинскую центральную районную больницу – травматолог-ортопед.

Как сообщил главный врач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов, скоро штат пополнится двумя хирургами, неврологом и врачом функциональной диагностики.