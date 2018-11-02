Несколько икон и картин из фондов ВСМЗ покажут на масштабной выставке в Москве

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-02T12:36:02+03:00

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С 4 по 25 ноября в Москве можно увидеть около 280 самых значимых произведений искусства из 49 музеев России. География впечатляет: от Владивостока до Калининграда, от Ханты-Мансийска до Феодосии, от Омска до Грозного, и, конечно, из Центральной России и Поволжья. Здесь будут представлены произведения нескольких столетий: от эпохи Рюриковичей до ХХI века.

Приглашение участвовать в выставочном проекте получил и ВСМЗ, из собрания которого было отобрано 6 раритетов. Это – три иконы середины XVII – начала XXI в.: икона «Христос Вседержитель, с припадающими святыми князьями Александром Невским и Георгием Владимирским», икона «Святой царевич Димитрий Угличский, со сценами убиения», икона «Богоматерь Боголюбская».

Из коллекции "Живопись" было отобрано три живописных портрета XVIII – начала XX в.: «Портрет царя Алексея Михайловича», «Портрет царицы Натальи Кирилловны», «Портрет Дмитрия Петровича Кончаловского».

На открытие выставки приедет президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.