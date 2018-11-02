День народного единства отметят митингами во Владимире и Суздале

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-02T12:20:38+03:00

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4 ноября во всех городах Владимирской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства.

В областном центре они начнутся на площади Победы митингом-концертом, организатором которого выступает Владимирское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

А на территории Спасо-Евфимиева монастыря города Суздаля, у восстановленной усыпальницы князей Пожарских, состоится торжественный митинг с участием губернатора Владимира Сипягина, председателя Законодательного Собрания Владимира Киселева, Митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, руководителей исполнительной власти области, военно-патриотических клубов и организаций регионов России, делегатов межрегионального молодежного историко-патриотического форума «Благодарная Россия», учащихся кадетского корпуса им. Дмитрия Пожарского.