Писатель из Владимирской области стал финалистом премии для молодых авторов «Русские рифмы»

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-02T12:06:59+03:00

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17 ноября Северная столица станет финальной точкой в проведении Национальной премии для молодых авторов «Русские рифмы», «Русское слово». В этот день нагррадят талантливых молодых поэтов, прозаиков, драматургов, литературных критиков и блогеров.

Организаторы приняли более 400 заявок. Необходимо было отправить авторскую работу в одной из номинаций: «Лучший поэт», «Лучший сборник стихотворений» «Лучшие стихи для детей», «Лучший писатель», «Лучший роман», «Лучший сборник рассказов», «Лучшая пьеса», «Лучший литературный блогер» и «Лучшая критическая публикация».

В номинации «Лучшая пьеса» представлен Николай Ермохин из Владимирской области.

-Впечатление от того, что я прошел в финал премии приятное. Вот, если бы я не попал, настроение было бы совсем другое. А, если серьёзно, каждая премия – это праздник, – прокомментировал Николай.

В состав жюри премии вошли выдающиеся литераторы, деятели культуры и искусства, профессиональные артисты и опытные педагог. Возглавил его продюсер и композитор Игорь Матвиенко.