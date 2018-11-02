Ковровчанин поставил в женском туалете видеокамеру и следил за коллегами

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-02T11:54:50+03:00

Полгода он подглядывал за женщинами, а теперь ему можит грозить тюрьма

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Следственный комитет РФ по Владимирской области завел уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Коврова. Его подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни человека.

Если говорить проще, то мужчина поставил в женском туалете камеру. По версии следствия, в апреле 2018 года он на работе зашел в туалет и установил видеозаписывающее устройство. Вплоть до 4 октября он вел запись разговоров и не только в "дамской" комнате. Видеофайлы мужчина хранил на работе. В октябре камеру нашли. По ней и вычилисли злоумышленника. При установке включенное устройство зафиксировало первым кадром личность самого мужчины.

От вуайериста пострадали три женщины. Мужчина, кстати, после этой истории с работы уволился. А объяснить свой поступок следователям вразумительно у него не получилось. Мужчине может грозить разное наказание, от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.