Владимирские студенты нашли труп во время субботника
Ребята из ВлГУ убирали Князь-Владимирское кладбище
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Это достаточно давнишняя традиция. Студенты ВлГУ не в первый раз занимаются уборкой одного из старейших кладбищ города Владимира. Однако в первый раз они наткнулись на труп во время уборки 1 ноября.
Молодые люди сразу же обратились в полицию. Те приехали и забрали тело 40-50-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, сейчас назначена проверка, в рамках которой предстоит выяснить личность умершего. Но точно это не бомж, так как мужчина был нормально одет.
Что касается субботника, то студенты закончили уборку и очистили Князь-Владимирское кладбище от веток, листвы и бытового мусора.