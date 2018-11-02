2018-11-02T11:24:50+03:00
Общество

Владимирские студенты нашли труп во время субботника

Ребята из ВлГУ убирали Князь-Владимирское кладбище
Алексей СУХОВ
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Это достаточно давнишняя традиция. Студенты ВлГУ не в первый раз занимаются уборкой одного из старейших кладбищ города Владимира. Однако в первый раз они наткнулись на труп во время уборки 1 ноября.

Молодые люди сразу же обратились в полицию. Те приехали и забрали тело 40-50-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, сейчас назначена проверка, в рамках которой предстоит выяснить личность умершего. Но точно это не бомж, так как мужчина был нормально одет.

Что касается субботника, то студенты закончили уборку и очистили Князь-Владимирское кладбище от веток, листвы и бытового мусора.

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