2018-11-02T10:51:32+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин предложил ввести в школах этнокультурные уроки

А также одобрил создание в регионе областного отделения Всемирного Русского Народного Собора
Алексей СУХОВ
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1 ноября во Владимире прошло заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Губернаторе Владимирской области.

В рамках мероприятия несколько инициатив было предложено и одобрено губернатором области Владимиром Сипягиным. Так, он сказал, что в школах вполне можно было бы ввести этнокультурные уроки, что укрепило бы межэтнические связи между народами 33 региона.

Владимир Сипягин призвал всех членов Совета, руководителей национальных и религиозных организаций активнее включиться в разработку и реализацию социально-значимых проектов, а также поддержал предложение о создании Владимирского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Этот общественный проект стремится доказать важность ценностей русского народа и показать русскую цивилизацию как цивилизацию любви, заботы и подвига. Владимир Сипягин предложил создать в рамках Собора Русский центр для популяризации русской культуры.

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