Губернатор Владимир Сипягин предложил ввести в школах этнокультурные уроки
1 ноября во Владимире прошло заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Губернаторе Владимирской области.
В рамках мероприятия несколько инициатив было предложено и одобрено губернатором области Владимиром Сипягиным. Так, он сказал, что в школах вполне можно было бы ввести этнокультурные уроки, что укрепило бы межэтнические связи между народами 33 региона.
Владимир Сипягин призвал всех членов Совета, руководителей национальных и религиозных организаций активнее включиться в разработку и реализацию социально-значимых проектов, а также поддержал предложение о создании Владимирского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. Этот общественный проект стремится доказать важность ценностей русского народа и показать русскую цивилизацию как цивилизацию любви, заботы и подвига. Владимир Сипягин предложил создать в рамках Собора Русский центр для популяризации русской культуры.