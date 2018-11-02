Лже-соцработницы обокрали владимирского пенсионера

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-02T10:42:13+03:00

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Восьмидесятилетний житель Владимира сам обратился в полицию, рассказав, что на улице к нему подошли две женщины, представившиеся социальными работниками. Дамы расспросили его о размерах пенсии и сумме оплаты коммунальных услуг, а потом предложили продолжить разговор в квартире дедушки. Не сомневаясь, что новые знакомые хотят помочь ему, владимирец пригласил их к себе, а после ухода лже-соцработников обнаружил, что пропали сбережения. Полицейские сумели отыскать двух подозреваемых и задержали дам сорока восьми и пятидесяти лет в соседнем районе. Сейчас женщины, сознавшиеся в краже, взяты под стражу, в отношении них возбуждено уголовное дело.