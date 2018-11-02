2018-11-02T10:29:13+03:00
Общество

Во Владимире перекроют проспект Ленина

Движение ограничат 4 ноября
Ирина Мальцева
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В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню народного единства, водителям вновь придется искать объездные пути. 4 ноября одну из центральных улиц города – проспект Ленина – перекроют на несколько часов. С 9:00 до 12:00 весь транспорт, в том числе и автобусы с троллейбусами, не смогут проехать на участке проспекта от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Автомобили и общественный транспорт направят в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира и Горького.

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