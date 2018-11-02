2018-11-02T08:01:27+03:00
Происшествия

Молодой житель Вязников обокрал стройку

Парень утащил сварочный аппарат
Ирина Мальцева
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В полицию обратился тридцатитрехлетний житель Вязников, у которого со стройки пропал сварочный аппарат и специальная маска, стоившие семь тысяч рублей. Как выяснила полиция, аппарат утащил семнадцатилетний местный житель. Молодой человек не планировал продавать украденное, а только хотел починить свой мотоцикл. Сейчас предприимчивый парень находится под подпиской о невыезде, а имущество вернули законному владельцу. Юного вязниковца ждет суд – в отношении него возбуждено уголовное дело по статье кража.

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