2018-11-02T07:38:46+03:00
Происшествия

Муромлянин пойдет под суд за хакерство

Мужчина взломал госпортал, чтобы заработать биткоины
Ирина Мальцева
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Сорокадвухлетний муромлянин обвиняется в использовании компьютерных программ для несанкционированного доступа. По данным прокуратуры, еще в начале прошлого года он установил специальные программы на свой компьютер и с их помощью взломал государственный портал в одном из регионов страны, который объединял компьютеры всех государственных органов этой местности в одну систему. Получив доступ, хакер использовал портал для майнинга – сложных вычислительных операций, при помощи которых можно получить электронные деньги – биткоины. Житель Мурома полностью признал свою вину, уголовное дело в отношении него будет рассмотрено в Муромском городском суде. Кстати, недавно еще один муромлянин пострадал из-за желания заработать криптовалюту. Пытаясь купить майнинговую ферму, он стал жертвой злоумышленника, который «увел» у него 54 тысячи рублей.

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