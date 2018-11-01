Больше 1,5 тысяч владимирских семей получили выплаты за рождение первенца

СЕГОДНЯ 19:30 2018-11-01T19:30:43+03:00

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С этого года в регионе выплачивается 9752 рублей при рождении (усыновлении) с 1 января 2018 года первого ребенка. Пособие могут получить семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (15924 рублей).

С начала года выплату получили 1758 матерей.. На выплаты уже направлен 101 миллион рублей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в учреждение социальной защиты. С собой нужно иметь: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справки о доходах членов семьи за последний год, реквизиты счета, СНИЛС членов семьи (родители и ребенок).

При обращении за выплатой в первые шесть месяцев со дня рождения ребенка она назначается с указанной даты. В остальных случаях - с даты обращения.

Получать ежемесячную выплату семьи будут до достижения ребенком возраста полутора лет.