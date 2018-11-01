Во Владимире пройдет Всероссийский фестиваль национальных культур

СЕГОДНЯ 19:16 2018-11-01T19:16:05+03:00

Его участниками станут более 800 человек из 30 регионов страны, а также из Беларуси и Эстонии

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1 ноября в Областном Дворце культуры и искусства откроется VII Всероссийский детско-юношеский фестиваль национальных культур «Содружество-2018». Его участниками станут более 800 человек из 30 регионов страны, а также из Беларуси и Эстонии.

В «Содружестве-2018» примут участие детские и молодежные творческие коллективы, отдельные исполнители, представляющие свою самобытную национальную культуру, студии декоративно-прикладного творчества, клубы международной дружбы и народной дипломатии.

В программе фестиваля - конкурсы и мастер-классы по фотографии, русскому танцу, фольклору, эстрадной песне, танцам народов России, «круглый стол» на тему «Межнациональный диалог в сфере культуры», фотовыставка молодежного конкурса «Лица России-2018», международная ИЗО-выставка «Дружба народов - единство России», концерты участников для жителей Владимира и Суздальского района.

Гала-концерт победителей фестиваля «Содружество-2018» состоится 4 ноября в Областном Дворце культуры и искусства.