Пенсионерку в Коврове обманули лже-газовики

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-01T17:34:28+03:00

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Днем 31 октября восьмидесятичетырехлетняя хозяйка квартиры на улице Комсомольской впустила к себе двух незнакомых женщин, сообщивших, что они сотрудницы газовой службы и пришли проверять счетчики. Однако после их ухода ковровчанка не досчиталась золотых украшений. Пенсионерка обратилась в полицию и описала незваных гостей, а правоохранители сумели оперативно задержать женщин, которые даже не успели уйти на другую улицу. Потерпевшая опознала заходивших к ней лже-сотрудниц газовой службы, ими оказались жительница Вязников, уже имеющая две судимости, и жительница Нижнего Новгорода. Сейчас проводится проверка.