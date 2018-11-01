Во Владимирской области началась подготовка к пожароопасному периоду 2019 года

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-01T17:31:37+03:00

Всего в этом году было 143 очага природных пожаров

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31 октября состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

По официальным данным регионального управления МЧС, в пожароопасный период этого года было зафиксировано 143 очага природных пожаров общей площадью почти 972 гектара и 14 торфяных пожаров площадью 14,9 гектара. Наибольшее количество возгораний было зафиксировано в Гусь-Хрустальном (49) и Собинском (22) районах. Было зарегистрировано также 190 случаев выжигания сухой травы, из которых 66 - на территории населенных пунктов. Пал сухой травы и неосторожность при сжигании мусора стали причиной 7 техногенных пожаров.

На заседании был поднят вопрос о выполнении в муниципальных образованиях мероприятий на подготовку к пожароопасному периоду 2019 года, в том числе обязательной опашки земельных участков. На сегодняшний день такие работы необходимо провести в 178 населенных пунктах нашей области, а скашивание травы, которая представляет особую опасность, пока провели только в 12 муниципальных образованиях.