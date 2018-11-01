Во Владимир впервые привезли подлинники картин Ольги Розановой

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-01T17:15:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект «Ольга Розанова. Возвращение» приурочен к столетию со дня смерти художницы, которая умерла 7 ноября 1918 года. На первую в городе выставку подлинных работ авангардистки привезли более двадцати ее графических работ и футуристических книг из московского столичного музея В.В. Маяковского, в том числе и одну из самых известных ее работ - «Зеленая полоса», написанная ей за год до смерти и за последний год выставлявшаяся в восемнадцати странах. Работы отражают разные периоды творчества родившейся во Владимире художницы. Кстати, готовить выставку начали еще весной, но по разным причинам дата открытия переносилась. Увидеть работы художницы можно будет всего несколько дней – выставка пробудет во в Палатах до 5 ноября.