В Киржаче горожанин ограбил приятеля

СЕГОДНЯ 16:32 2018-11-01T16:32:11+03:00

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В предновогодний вечер 31 декабря два друга, успевшие проводить год, проходили во дворе по улице Дзержинского. Один из них внезапно ударил товарища кулаком по лицу, а когда тот упал, нанес несколько ударов кулаками и коленями, требуя отдать телефон. Упавший расставаться со своим имущество не хотел, но нападавший сумел сам забрать мобильный, а потом забрал и рюкзак, в котором лежали зарядник и наушники, стоивших в общей сложности около семи тысяч рублей. Пострадавший не только лишился вещей, но и получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В суде грабитель, после задержания вернувший имущество товарищу, уверял, что приятель первым напал на него, но свидетели опровергли его слова. Киржачский районный суд признал горожанина виновным в совершении грабежа и с учетом всех обстоятельств назначил пять лет и один месяц лишения свободы в исправительной колонии особого режима.