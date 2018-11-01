Руководить владимирской промышленностью будет Вячеслав Кузин

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-01T15:56:00+03:00

Он будет исполнять обязанности уволившегося Алексея Конышева

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Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что руководить промышленной и экономической деятельностью области после увольнения Алексея Когышева будет вице-губернатор по бюджетной и налоговой политике Вячеслав Кузин.

Обязанности вице-губернатора по промышленности Вячеслав Кузин будет исполнять согласно постановлению губернатора Владимирской области от 03.03.2014 №189 "О распределении обязанностей..."