Жительница Кольчугина из-за знакомых лишилась техники и велосипедов

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-01T15:01:57+03:00

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В октябре прошлого года женщина обратилась к паре знакомых молодых людей, раньше конфликтов с законом не имевших и работающих, попросив присмотреть за квартирой в ее отсутствие. Те согласились и, получив ключи, переехали в чужое жилье. Однако в конце января у ребят родился план, как можно подзаработать. Они подыскали покупателей и до конца февраля продали принадлежащую хозяйке бытовую технику, инструменты, пару велосипедов, личные вещи потерпевшей на общую сумму свыше восьмидесяти тысяч рублей, причинив хозяйке значительный ущерб. Вырученные деньги они потратили по своему усмотрению. После того, как пропажа открылась, молодые люди признали свою вину. Кольчугинский городской суд признал приятелей виновными ч. 2 ст. в растрате вверенного имущества в группе лиц по предварительному сговору и назначил наказание - по полтора года условно с испытательным сроком полтора года. Обжаловать приговор кольчугинцы не стали.