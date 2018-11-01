В Собинке пьяная женщина расцарапала машину приятеля

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-01T14:55:24+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы Собинки. Ее обвиняют за умышленное повреждение чужого имущества.

По данным УМВД по Владимирской области, в августе текущего года нетрезвая обвиняемая расцарапала ключом машину знакомого.

Свою вину женщина признала, пояснив, что расцарапала машину из-за личной неприязни к знакомому.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.