В Собинке пьяная женщина расцарапала машину приятеля
Сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы Собинки. Ее обвиняют за умышленное повреждение чужого имущества.
По данным УМВД по Владимирской области, в августе текущего года нетрезвая обвиняемая расцарапала ключом машину знакомого.
Свою вину женщина признала, пояснив, что расцарапала машину из-за личной неприязни к знакомому.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.